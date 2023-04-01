السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى رحيل القديس أوج

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم القديس أوج من غرينوبل الأسقف، إذ روي الأب وليم عبد المسيح- الفرنسيسكاني، سيرته قائلاً: إسمه "أوج" وهو اسم منتشر في طبقة النبلاء لفرنسا ويعني "قَلْب" أو "ذِهن".

 وُلِدَ حوالي عام 1053م لعائلة نبيلة، بمدينة شاتوناف-سور-ازير جنوب شرق فرنسا.
وواصل: عاصر أوج فترة ما يُسمّىَ بـ "الإصلاح الغريغوري"، وقد سُمّيَ كذلك نسبة لـ "البابا غريغوريوس السابع" الذي تبنّىَ مشروعاً إصلاحياً للكنيسة الجامعة، يهدف إلى مكافحة فساد الإكليروس، وتمرُّد بعض الأساقفة ضد صالح الكنيسة، وكذلك تفعيل الدور الإيجابي للكورية الرومانية ضد التأثيرات السلبية لحكام أوروبا على الكنيسة. 
وتابع: بدأ المشروع الإصلاحي مع بداية حبرية البابا غريغوريوس السابع 1073م، ثم استمر مع خلفائه حتى عام 1080م. وتألفت عملية الإصلاح من سلسلة من النضالات والقرارات ضد الفساد في الكنيسة والأساقفة المتمردين، وخاصةً ضد الحكام العلمانيين في أوروبا، من أجل تعزيز استقلالية الكنيسة وقوتها. النضال الأشهر والذي كان جزء من هذا الإصلاح الصراع الرئيسي من نزاع التنصيب والذي بدأ في عام 1075م بين البابا غريغوريوس السابع وإمبراطور ألمانيا "هنري الرابع".
وواصل: في مجمع أڤينيون عام 1080م، تم انتخاب الأب أوج أسقفاً لمدينة جرونبل القريبة من مسقط رأسه، بسبب كونه مؤيد كبير لفكرة الإصلاح الغريغوري، وهو ما تحتاجه جرونبل التي تعاني من مفاسد كبيرة على مستوى الكهنة وفقر وأزمات شديدة وتدنّي للمستوى الروحي على مستوى رعيتها. 

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