السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أدعية اليوم العاشر من رمضان 2023 .. أعوذ بك من الهم والحزن

أدعية اليوم العاشر
أدعية اليوم العاشر من رمضان

تصدرت أدعية العاشر اليوم من رمضان 2023 مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة من قبل المسلمين لترديدها خلال اليوم.

والكثير منا يبحث  عن أدعية العاشر اليوم من رمضان 2023 للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء وقت الصيام لتحقيق لما نريد، خصوصاً أن الدعاء بفرج الهم والكرب عن المؤمن، لذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية أبرز وأهم أدعية اليوم العاشر من رمضان 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

أدعية اليوم العاشر من رمضان 2023

  • اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تغفر لي ذنوبي وترحمني في هذا الشهر الكريم، وتبلغني رحمتك وعتقك من النار.
  • اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العالية، أن تتقبل مني صيامي وقيامي في هذا الشهر الكريم، وتغفر لي ذنوبي وترزقني الجنة.
  • اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال.
  • اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر الكريم، وبحق الليالي المباركة التي فيه، وبحق الصيام والقيام، أن تتقبل مني دعائي وتجعلني من المقبولين عندك.
  • اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر الكريم وبحق القرآن الكريم الذي نزل فيه، وبحق ليلة القدر التي خير من ألف شهر، أن تغفر لي ذنوبي وترزقني الجنة، وتجعلني من المقبولين عندك.
  • اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر الكريم، وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبحق الأنبياء والمرسلين، أن تغفر لي ذنوبي وترحمني وتجعلني من المستغفرين والمتوبين.
  • اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر الكريم وبحق أهله وسائر المسلمين، أن تحمي بلاد المسلمين وترفع عنهم البلاء والوباء، وتجعلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.
  • اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر الكريم وبحق الصائمين والمتصدقين، أن ترزقني الإخلاص في العبادة والتقوى في الأعمال، وتجعلني من المتقين الذين يتقبل منهم الأعمال.
  • اَللّهُمَّ اجْعَل لنا في هذا الشهر نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِنا فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذ بنواصينا إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ، بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.
  • اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك.
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