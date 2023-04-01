أدعية اليوم العاشر من رمضان 2023 .. أعوذ بك من الهم والحزن

تصدرت أدعية العاشر اليوم من رمضان 2023 مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة من قبل المسلمين لترديدها خلال اليوم.

والكثير منا يبحث عن أدعية العاشر اليوم من رمضان 2023 للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء وقت الصيام لتحقيق لما نريد، خصوصاً أن الدعاء بفرج الهم والكرب عن المؤمن، لذلك يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية أبرز وأهم أدعية اليوم العاشر من رمضان 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

أدعية اليوم العاشر من رمضان 2023