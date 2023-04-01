السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة لوموند

الدين العام الفرنسي يقترب من 3 تريليون يورو.. ومخاوف من انهيار الاقتصاد

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

حذرت صحيفة «لوموند» من انهيار الاقتصاد في فرنسا قريبا لاسيما مع التوقعات الحالية بزيادة حتمية في الدين العام الفرنسي، ومن المتوقع أن يقترب من 3 آلاف مليار يورو (3 تريليون يورو).

ارتفاع الدين العام 

وقالت الصحيفة إن الدين العام في فرنسا يقترب من 3 تريليون يورو، أي أكبر بحوالي ثلاث إلى أربع مرات مما كان عليه في عام 2000 حيث ساهمت الأزمات الاقتصادية الأخيرة في رفع الدين العام الفرنسي.

وتابعت الصحيفة أنه منذ عام 2000 ومع تغير الحكومات مازال الوضع كما هو، حيث المزيد من الأزمات والتقارير الاقتصادية المقلقة وتحذيرات من وضع الأسواق المالية وخطط التقشف المرحلية التي لم يتم تطبيقها، فضلا عن شراهة كبيرة في الانفاق العام وعدم قدرة الطبقة السياسية على المواجهة.

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واعتبرت الصحيفة الفرنسية، ان ما يحدث في فرنسا ليس بعيدا عن الدول الأوروبية، لانه في معظم البلدان الغربية، لم يتوقف الدين العام عن النمو منذ السبعينيات، حيث تباطأ النمو وتحررت الأسواق المالية، فمثلا تضاعف الدين الأمريكي بمقدار ست مرات خلال عشرين عامًا وكذلك  ديون المملكة المتحدة أيضًا.

الأزمة المالية في فرنسا 

وقالت لوموند، ان هناك العديد من الأسباب التي أثقلت كاهل الاقتصاد الفرنسي، حيث أجبرت الأزمات الاقتصادية التي حدثت في العشرين عامًا الماضية، على التدخل بشكل مكثف لدعم الشركات والأسر، من خلال توظيف المزيد من الأموال باستمرار.

كما ضاعفت الأزمة المالية في عام 2008 ثم أزمة كوفيد -19 وزن الدين العام في الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي، بين عامي 2007 و2020، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

تظاهرات حادة تضرب فرنسا 

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، الخميس، وقوع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين احتجاجًا على قانون التقاعد، ضمن التظاهرات المستمرة ضد سياسات الحكومة. 

وقام المتظاهرون بإشعال حرائق في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجًا على قانون التقاعد.

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