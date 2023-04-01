السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف لغز مقتل «بائع خضار» بشبين القناطر.. والقبض على المتهم

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة سائق مركبة تروسيكل.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة بائع خضار، مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر باستدراجه المجني عليه بمركبة التروسيكل قيادته بزعم شراء بعض الخضروات.

وأشار إلى أنه لدى وصول المجني عليه إلى مكان الواقعة، تعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته واستولى على المركبة ولاذ بالفرار، كما تم بإرشاده ضبط مركبة التروسيكل المستولى عليها.

الداخلية مركز شرطة شبين القناطر مديرية أمن القليوبية

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