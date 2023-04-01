«الريادة» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

هنأ كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات العاشر من رمضان.

وقال رئيس حزب الريادة: “تهل علينا جميعاً ذكرى عظيمة من أعز وأغلى الذكريات في أيام مباركة من كل عام ، تلك هي ذكرى العاشر من رمضان التى سطرت فيها قواتنا المسلحة الباسلة ملحمة تاريخية عظيمة حولت خلالها الهزيمة إلى نصر مبين بعزيمة الأبطال وتضحياتهم الفدائية فى سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على رفعته واستقلال أراضيه”.

وجاء نص التهنئ: “الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر مـن رمضان، هذه الذكرى المجيدة التي ستظل مبعث الفخر للشعب المصرى العظيم، و رمزا للكرامة والعزة لبطولات”.

وتابع: “سطر فيها رجال القوات المسلحة ملحمة العبور بالتضحية والفداء فى سبيل الدفاع عن الوطن واسترداد أراضيه، لنستلهم في شهر الخيرات والرحمات والانتصارات رمزا متجددا يلهم المصريين القدرة والارادة الصادقة على تحدى كل مستحيل ومواجهة كافة التحديات والأزمات، سائلين الله عز وجل أن يرعاكم ويمتعكم دائما بموفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الخير خطاكم، ودمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله فى التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار فى ظل قيادتكم الحكيمة”.