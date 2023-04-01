السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع سيدة سرقت 650 ألف جنيه من سيارة في مدينة نصر

ضبط سيدة
ضبط سيدة

تباشر نيابة مدينة نصر التحقيق مع سيدة في اتهامها بسرقة 650 ألف جنيه من داخل سيارة بمدينة نصر.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ 650 ألف جنيه من داخل السيارة خاصته حال ركنها أمام العقار محل سكنه تاركاً أبوابها غير مغلقة "سهواً"، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات "تعمل طرف المجني عليه". 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها حقيبة كبيرة بداخلها المبلغ المشار إليه، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأضافت بأنها قامت بالاستيلاء على مفتاح السيارة وسرقة المبلغ المالي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مدينة نصر مدينة نصر مديرية امن القاهرة

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