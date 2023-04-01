السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطنون من بنى سويف: نشكر الشركة المتحدة على «الوجبة الدرامية الممتعة»

الأسرة
الأسرة

عبرت أسرة أحمد شوقي ابن محافظة بني سويف عن شكرهم للشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية عن التنوع في عرض مسلسلات رمضان لهذا العام، بإذاعة العديد من المسلسلات التي تحكي قصص وحكايات متنوعة لجميع فئات الشعب المصري والوطن العربي.

يجلس أحمد شوقي وزوجته وأطفاله كل يوم لمشاهدة عدد من المسلسلات من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنها الكتيبة 101 وجعفر العمدة، وجميلة، والإمام حيت تابعوا المسلسلات منذ بداية الحلقة الأولي وحتي الآن مؤكدين إعجابهم بالمسلسلات وما تم عرضه منذ بداية الحلقات.

وأكدت «الأسرة» أن مسلسل الكتيبة 101 يظهر إنجازات وقدرات القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب والتكفيريين في سيناء، وعرض بطولات وقصص الأبطال الذين ضحوا في سبيل هذا الوطن، وتجسيد الممثلين لشخصية الأبطال من الضباط والافراد بكل حماسة.

ووجهت «الأسرة» شكرها للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لظهور قصة البطل الشهيد المقدم محمد هارون والشهير «بصائد التكفريين» ابن محافظة بني سويف خلال أحداث المسلسل وما يقوم به من تضحيات حتي نال الشهادة حيث توقعت الأسرة أن تكون نهاية المسلسل هو القضاء الكامل على الإرهاب في سيناء، واستكمال نجاح مسلسل «الاختيار» بعد عرضه خلال السنوات الماضية.

الأسرة
الأسرة
الأسرة
الأسرة
الأسرة
الأسرة
التكفيريين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القوات المسلحة بني سويف عرض مسلسلات رمضان لكتيبة 101

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