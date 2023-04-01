إصابة أم و3 أطفال في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية

أصيبت أم وأطفالها الثلاثة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس- منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

استقبل مستشفى بلبيس المركزي "نهاد م" 39 سنة وأطفالها "ألا" 15 سنة و"بسملة" 12 سنة و"رودينا" 8 سنوات، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللام، وغادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم.