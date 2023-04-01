السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة أم و3 أطفال في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيبت أم وأطفالها الثلاثة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي بلبيس- منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية.

استقبل مستشفى بلبيس المركزي "نهاد م" 39 سنة وأطفالها "ألا" 15 سنة و"بسملة" 12 سنة و"رودينا" 8 سنوات، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللام، وغادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم.

حادث انقلاب سيارة لطريق الإقليمى بلبيس محافظة الشرقية مستشفى بلبيس المركزى

الأكثر قراءة

السماح بدخول وجبات للمشجعين قبل الإفطار بمباراة الأهلى والهلال

إقبال جماهيرى كبير فى الليلة الثانية من «هل هلالك» (صور)

حبس عصابة سرقة هواتف محمولة من محل فى الإسكندرية

«أيام العطش والحرب 4».. أحمد سويلم: حرق العلم الإسرائيلى كان أكبر من العطش

بتكلفة 18 مليون جنيه.. رصف المسار السياحى بإدفو فى أسوان

ناقدة: «رسالة الإمام» من الأعمال الممتعة.. والسوشيال ميديا لا تعبّر عن الواقع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا