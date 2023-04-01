السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شاب فى مشاجرة بكرداسة

مشاجرة
مشاجرة

أصيب شاب في مشاجرة بين عدد من الأشخاص في كرداسة، بسبب خلافات بينهم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب مشاجرة في كرداسة بين عدد من الأشخاص، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شاب أصيب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، خلال المشاجرة، بسبب خلافات بين عدد من الأشخاص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كرداسة مديرية أمن الجيزة

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