وكيل «صحة مطروح» يطمئن على الخدمات بأقسام المستشفى العام

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أقسام مستشفى مطروح العام، بحضور النائب حسن أبو قديرة، عضو مجلس النواب، وعددًا من أعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن ومصطفى الحوت نائب مدير المستشفيى

وأكد الدكتور مبارك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، علي أن تلك الزيارة جاءت لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة مطروح، والسبل المختلفة لتقديم الرعاية الطبية وفقا لاحتياجات المرضى بمختلف أقسام المستشفى، والاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة والاطمئنان من المرضى على مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها.

زيارة وكيل صحة مطروح

زيارة وكيل صحة مطروح