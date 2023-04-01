التزامات أقرها القانون لإتاحة فرص التعليم العالي لذوي الهمم

بالتزامن مع عرض مسلسل "تحت الوصاية" التي تدور أحداثه حول قضية من القضايا التي تتعلق بفكرة الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب، والصراعات مع المجلس الحسبي، وكذلك مع الورثة حول تحديد من يتولى الولاية على الأبناء بعد وفاة الأب.

وفي ظل تلك الأحداث يأتي قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، لينصف ذويه ويضمن تحقيق دمجهم داخل المجتمع، واعطائهم كافة حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، لازما كل جهة من جهات الدولة ومؤسساتها بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة سواء في شكل إعفاءات أو امتيازات منحها القانون لذوي الإعاقة.

وعرف القانون المطبق حاليا ذوي الإعاقة، على أنه كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، أو عصبي، متى كان طويل الأجل، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

وراعى القانون حق ذوي الإعاقة في التعليم، ففيما يتعلق بالتعليم الجامعي، ألزم وزارة التعليم العالي بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10 % من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.

ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها، وفقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، وتلتزم بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمواثيق الدولية

ويُحظر وضع أية قواعد أو شروط تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول علي هذا الحق بما فيها حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية فى الحصول على فرص التعليم العالي.

كما تلتزم وزارة التعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات و الكليات و الأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوي الإعاقة ، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي لكافة أنواع الإعاقات دون معوقات، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل ومنها لغة الإشارة و طريقة برايل ، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقاتهم المختلفة و كذلك اكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة.