تفاصيل احتفالات ليالى رمضان الثقافية والفنية على ممشى أهل السويس

شهد ممشى أهل السويس بمنطقة بورتوفيق بالسويس، ليلة من ليالي رمضان الثقافية والفنية وسط حضور جماهيري من أبناء المحافظة.

وانطلقت فعاليات اليوم الرابع على التوالى، من احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وشملت فعاليات الليلة الفنية الثقافية باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والتي انطلقت في تمام التاسعة مساء.



وأقيم عرض فنى فرقة السمسمية للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد عدوية، وبمشاركة مجموعة من فناني السويس بممشى أهل السويس، و قدمت الفرقة باقة من أغاني السويس التراثية، مثل: “يابيوت السويس، وياريس البحرية، وعاشقك يابلدى، وسويسى وافتخر، وميدلي سويسيات ، وإحنا السوايسة الصيادين ، وأه ياللي”.

كما قدم المنشد الديني العربي البلبيسي، تواشيح وابتهالات صوفية، وقدم أغاني: “مدد يا نبي، لجل النبي، رحلة الحج، النبي الغالي، طه الشفيع، عظيمة يامصر، بلادى لك حبي وفؤادى”.

وقدمت الفرقة رقصة تنورة وسط بهجة وسرور وتجاوب من الجميع وحرص أغلبهم على التقاط الصور ومقاطع الفيديو.

وقال محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن ليالي رمضان الثقافية والفنية تهدف لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجلات الثقافية والفنية، وبدعم ورعاية وزيرة الثقافة الدكتوة نيفين الكيلاني، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

جانب من ليالي السويس الثقافية

جانب من ليالي السويس الثقافية

جانب من ليالي السويس الثقافية

جانب من ليالي السويس الثقافية

جانب من ليالي السويس الثقافية

جانب من ليالي السويس الثقافية

جانب من ليالي السويس الثقافية

جانب من ليالي السويس الثقافية

جانب من ليالي السويس الثقافية