السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«كولر» يستقر على ثنائى دفاع الأهلى أمام الهلال السودانى

مارسيل كولر
مارسيل كولر

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الثنائي الذي سيقود خط الدفاع غدا أمام الهلال السوداني.

 

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

واقترب ياسر إبراهيم من المشاركة أساسيا في تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني بجوار محمد عبد المنعم.

 

وأصبح محمود متولي مدافع الأهلي خارج حسابات الفريق أمام الهلال بنسبة كبيرة لعدم إكتمال شفاؤه من الإصابة الأخيرة لذا يرغب كولر في الاعتماد على ثنائية عبد المنعم وياسر إبراهيم في خط دفاع الأهلي أمام الهلال.

السويسري مارسيل كولر الاهلى الهلال السوداني دورى ابطال افريقيا

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