رئيس هيئة الأركان الأمريكية: أوكرانيا لن تكون قادرة على تحقيق أهدافها العسكرية

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجمعة، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على تحقيق أهدافها العسكرية قريبًا.

وتواصل القوات الروسية محاولاتها لاختراق دفاعات الجيش الأوكراني في عدة اتجاهات، حيث هاجمت الوحدات الروسية المواقع الأوكرانية في بيرفومايسك ، وقامت بضربات على زابوريزيجيا وخاركيف.

وفي 30 مارس، استهدفت ما لا يقل عن عشر طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد الأراضي الأوكرانية، حيث ألقى الطيران الروسي قنابل موجهة على قرية لفوف في إقليم خيرسون.

كما يواصل الجيش الروسي الضغط على القوات الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا، حيث تصاعد القتال مؤخرًا، ونجح اللواء 36 مشاة البحرية الأوكراني، الناشط في أفدييفكا، في مواجهة الهجمات الروسية.

ومع ذلك، زعمت قنوات Telegram الروسية أن قذائف حارقة أصابت مواقع أوكرانية حول مصنع Avdiivka Coke and Chemical Factory.

في 29 مارس، زعمت روسيا أن أوكرانيا قصفت مستودعًا للسكك الحديدية في مدينة ميليتوبول التي تحتلها روسيا، والواقعة خلف خط المواجهة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد عمدة أوكرانيا المنفي وقوع الانفجارات، وتُظهر اللقطات المنشورة على الإنترنت انفجارات تضيء سماء الليل.

وتقع ميليتوبول على حافة نطاق قاذفات الصواريخ المتعددة HIMARS الأوكرانية ولكنها في متناول الأسلحة الأحدث، بما في ذلك الذخائر الهجومية المباشرة المشتركة التي يتم إطلاقها من الجو والقنابل ذات القطر الصغير التي تُطلق من الأرض (GLSDB).

و ذكرت روسيا لأول مرة أنها أسقطت GLSDB، وزعمت وزارة الدفاع الروسية أيضًا أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخًا باليستيًا أوكرانيًا جديدًا من طراز Hrim-2 في منطقة نوفواندريفكا دونيتسك أوبلاست.

في هذه الأثناء، أنشأ رئيس شبه جزيرة القرم المحتلة سيرجي أكسيونوف، الذي نصبه الكرملين، وحدته العسكرية الخاصة به على غرار فاجنر لقيادة المجموعة التي يطلق عليها اسم "قافلة" (Конвой)، جند أكسيونوف كونستانتين بيكالوف ، قائد فاجنر السابق الذي خدم في إفريقيا.