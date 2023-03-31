مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9.. لماذا يريد السُري إنهاء حياته بالسم؟

تنتقل كاميرا المخرج ليث حجوني في الحلقة التاسعة من مسلسل رسالة الإمام ، الذي يحاكي سيرة الإمام الشافعي محمد بن إدريس، بطولة الفنان خالد النبوي، إلى سوق الفسطاط، حيث يدخل السرّي إلى دكان حُسن ليطلب منها بعض الأعشاب الطبية وتحديدًا ممن تنهي حياة الأشخاص.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9

في أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9 ، وفي دكان حُسن التي تقوم بأدائها التمثيلي الفنانة أروى جودة، يتوجه إليها السرّي الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان حمزة العيلي، فتسأله ماذا تريد ليجبها بأنه بحاجة إلى أحد الأدوية أو الأعشاب التي تخفف الآلام، فتسأله عن موضع الألم فيجيبها "حياته".

وضمن احداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9 ، تتعجب حُسن من رد السرّي وتقول له "ماذا تقصد؟"، ليجبها بأن حياة الرجل هي موضع ألمه فعندما يفقد عزته وكرامته وحريته وقتها يكون الموت هو السبيل الوحيد لشفائه وخلاصه.

وخلال مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9 ، في دهشة وغرابة تقول له: "هذا فكر مرفوض فلا يمكن أن أوافقك على مثل هذا الحديث"، ثم تسأله عن ماذا تتحدث وتقصد بكلامك، "لمن تريد السم"، ليجبها "المهم أن تقدمي معروفًا لشخص غايته الاحتفاظ بكرامته"، لكنها تقاطعه قائلةً: "الكرامة والعزة أن يقاوم الفرد وما تطلبه يعد استسلاما.. هدفي فقط في هذه الدنيا تخفيف آلام البشر لا إنهاء حياتهم حتى وإن كان في اعتقادهم أن في الموت خلاص".

يترجاها السرّي بأن تلبي طلبه، فتجيبه متعجبه: "أأنت ترجوني يا سيدي، أني أرجوك مستحيل"، ليرد عليها بموافقته على رفضها طلبه ويطلب منها أن يكون هذا الأمر سرّ بينهما فقط، فتجيبه بأنه محفوظ حتى الممات.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9

ويذاع "رسالة الإمام" الحلقة التاسعة، خلال الموسم الرمضاني، على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل «رسالة الإمام»، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، حيث يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده في مصر على تخطي تلك الحقبة والعقبات بسبب شخصيته وعلمه، كما يعيد الإمام الشافعي في الوقت ذاته استكشاف حياته وماضيه.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم في حلقات المسلسل تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".