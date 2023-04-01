ناقدة فنية: هناك تنوع كبير فى الأفكار داخل المسلسلات هذا العام

قالت الناقدة دعاء حلمي، الناقدة الفنية، إنها سعيدة بالتنوع الدرامي الذي يوجد هذا العام في السباق الدرامي، حيث هناك تنوع كبير في الأفكار داخل المسلسلات هذا العام.

التنوع الدرامي

وأكدت الناقدة دعاء حلمي، خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الدراما تناولت هذا العام عدد كبير من الأفكار المتعددة، حيث توفرت في تلك الأفكار الدرامية النوع الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، التاريخي.

الأعمال الكوميدية

وأضافت في حديثها، أنها سعيدة بدور الفنانة هالة صدقي بمسلسل "جعفر العمدة"، خاصة وأنه يوجد حالة كوميدية جميلة بين نساء العمل.

وأشار ت إلى، أن الفنان أحمد أمين كاتب وممثل رائع، وكذالك أحمد مكي، وهذا خير دليل على أن الفنانين المتعددين المواهب يكون لهم مستقبل كبير في الأعمال الكوميدية.