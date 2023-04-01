السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقدة فنية: هناك تنوع كبير فى الأفكار داخل المسلسلات هذا العام

الناقدة دعاء حلمي
الناقدة دعاء حلمي

قالت الناقدة دعاء حلمي، الناقدة الفنية، إنها سعيدة بالتنوع الدرامي الذي يوجد هذا العام في السباق الدرامي، حيث هناك تنوع كبير في الأفكار داخل المسلسلات هذا العام.

التنوع الدرامي 

وأكدت الناقدة دعاء حلمي، خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن الدراما تناولت هذا العام عدد كبير من الأفكار المتعددة، حيث توفرت في تلك الأفكار الدرامية النوع الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي، التاريخي.

الأعمال الكوميدية

وأضافت في حديثها، أنها سعيدة بدور الفنانة هالة صدقي بمسلسل "جعفر العمدة"، خاصة وأنه يوجد حالة كوميدية جميلة بين نساء العمل.

وأشار ت إلى، أن الفنان أحمد أمين كاتب وممثل رائع، وكذالك أحمد مكي، وهذا خير دليل على أن الفنانين المتعددين المواهب يكون لهم مستقبل كبير في الأعمال الكوميدية.

دعاء حلمي الأولى المصرية التنوع الدرامي التاسعة برنامج التاسعة

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