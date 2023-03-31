مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث مرورى فى البحيرة

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 2 آخران جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي أمام مفارق شمال التحرير بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى العامرية العام، ونقلت الجثتان إلى مستشفى أبوالمطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد 2 سيارة إسعاف، وتبين مصرع شخصين ونقلوا إلى مستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب 2 آخرين وجري نقلهما إلى مستشفى العامرية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي بالطريق الدولي بنطاق مركز رشيد بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي رشيد يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بالطريق الدولي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " عبدالباسط محمد تركى، 30 سنة، رضا عبدالله فتوح، 25 سنة، جمرى أنور عبدالجواد، 40 سنة، عبدالله فتوح غازي، 62 سنة، جميعهم مقيمن مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

ونقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

