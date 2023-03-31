الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الهلال في دوري أبطال إفريقيا

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة الهلال السوداني، التي تقام غدًا السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه في التاسعة مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة أمام وسائل الإعلام، التي تم السماح لها بحضور 15 دقيقة وفقًا للائحة الاتحاد الإفريقي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل أن تنطلق فقرات المران بجوانب بدنية متنوعة أعقبها الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عقد في الثامنة مساء اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم، وحضره الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري للفريقين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الهلال زيه المكون من اللون الأزرق بالكامل.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

الاهلى الهلال السوداني دورى ابطال افريقيا مران الأهلي

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