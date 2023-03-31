أوكرانيا: نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا استفزاز روسي جديد

قال سيرجي كيسليتسيا، ممثل أوكرانيا لدى مجلس الأمن، إن بلاده طلبت الاجتماع على إثر البيان الأخير الصادر عن الاتحاد الروسي، والمُتعلق بنيتها وضع أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا، وأن الأخيرة دولة غير حائزة على أسلحة نووية، وفقًا لمعاهدة عدم الانتشار.

وأضاف "كيسليتسيا"، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نشر أسلحة نووية روسية في “مينسك” خطوة استفزازية أخرى يتخذها نظام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي وصفه بالإجرامي، موضحًا أن الابتزاز النووي هو إحدى أدوات روسيا في الحرب

وأكد أن روسيا عاجزة عن الانتصار في أرض المعركة، مشيرًا إلى أن كييف مستعدة لتقويض هيكل السلاح النووي، على حد قوله، ولفت إلى أن النظام الروسي قوض الأسس الرئيسية لمعاهد عدم انتشار الأسلحة النووية وهيكل نزع السلاح النووي، وعدم الانتشار، وأن كل ما يحدث يُمثل تهديدًا لمنظومة الأمن الدولي ككل.

وأوضح مندوب أوكرانيا، أن نوايا روسيا تُثير قلاقل العالم الدولي برمته في الوقت الذي تطلق فيه موسكو هذه البيانات على خلفية عدوانها غير المُبرر على أوكرانيا، فيما ذكر مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أن القصف والاستلاء على المنشآت النووية الأوكرانية، فاقمت به روسيا من المخاطر النووية على المستوى الدولي اليوم.