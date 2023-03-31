السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أوكرانيا: نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا استفزاز روسي جديد

سيرجي كيسليتسيا
سيرجي كيسليتسيا

قال سيرجي كيسليتسيا، ممثل أوكرانيا لدى مجلس الأمن، إن بلاده طلبت الاجتماع على إثر البيان الأخير الصادر عن الاتحاد الروسي، والمُتعلق بنيتها وضع أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا، وأن الأخيرة دولة غير حائزة على أسلحة نووية، وفقًا لمعاهدة عدم الانتشار.

وأضاف "كيسليتسيا"، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نشر أسلحة نووية روسية في “مينسك” خطوة استفزازية أخرى يتخذها نظام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي وصفه بالإجرامي، موضحًا أن الابتزاز النووي هو إحدى أدوات روسيا في الحرب

وأكد أن روسيا عاجزة عن الانتصار في أرض المعركة، مشيرًا إلى أن كييف مستعدة لتقويض هيكل السلاح النووي، على حد قوله، ولفت إلى أن النظام الروسي قوض الأسس الرئيسية لمعاهد عدم انتشار الأسلحة النووية وهيكل نزع السلاح النووي، وعدم الانتشار، وأن كل ما يحدث يُمثل تهديدًا لمنظومة الأمن الدولي ككل.

وأوضح مندوب أوكرانيا، أن نوايا روسيا تُثير قلاقل العالم الدولي برمته في الوقت الذي تطلق فيه موسكو هذه البيانات على خلفية عدوانها غير المُبرر على أوكرانيا، فيما ذكر مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أن القصف والاستلاء على المنشآت النووية الأوكرانية، فاقمت به روسيا من المخاطر النووية على المستوى الدولي اليوم.

مواد متعلقة

3 أيام مكسبها 10 جنيهات.. واحد من الناس يجبر بخاطر بائعة فول

صلاح عبدالله: قناع الصعيدى المحافظ مسيطر على أفكارى بشكل غير مباشر

أسامة الأزهرى: الملا عثمان الموصلى شيخ قراء العراق وأحد المؤرخين

أمسية رمضانية من فرقة الحضرة للإنشاد الدينى

محمد محمود عبدالعزيز: «أدين بالفضل لأبويا فى كل حاجة فى حياتى»

مستقبل وطن ينظم زيارات ميدانية للشباب إلى المشروعات القومية بالمنصورة الجديدة

«أمناء الحوار الوطنى»: بصمات خاصة للمشاركين في مختلف المجالات

صلاح عبد الله: «لو هلبس قناع فى مواقف معينة يبقى قناع عادل إمام»

الأكثر قراءة

مكاسب رفع الفائدة: الحفاظ على الاستثمارات والحد من «الدولرة»

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2023.. مفأجاة رمضان

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث مرورى فى البحيرة

ملخص الحلقة 9 من الكتيبة 101.. هجوم بسيارة مفخخة يستهدف القوات

7 تعليمات لدخول مباراة الأهلى والهلال فى دورى أبطال أفريقيا

متابعون عن أحداث الحلقة 9 «ضرب نار»: نعيش نفس التفاصيل في الواقع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

ماجد حبته

يوم أفقدنا كل الأعداء توازنهم

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا