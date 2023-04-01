مصرع 14 عاملًا وإصابة 20 إثر انهيار منجم فى السودان

قال مسؤول بالشركة السودانية للموارد المعدنية المملوكة للدولة، اليوم الجمعة، إن 14 من عمال المناجم لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 20 إثر انهيار منجم في الولاية الشمالية بالسودان، حسبما ورد في وكالة رويترز للأنباء.

وقال “معتز حاج نور”، في تصريحاته لـ رويترز إن جزءا من سفح جبل انهار بالقرب من منجم الجبل الأحمر الواقع على بعد 70 كيلومترا من مدينة وادي حلفا، مما تسبب في وقوع الحادث المميت يوم الخميس.

وأفادت وكالة السودان للأنباء يوم الخميس بأن شهودا قالوا إن عمال المناجم كانوا ينقبون عن الذهب باستخدام آلات ثقيلة مما تسبب في حدوث الانهيار.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن العمال لقوا حتفهم بعد انهيار سقف منجم الذهب في جبل الأحمر بالقرب من الحدود المصرية يوم الخميس، وذكرت أن العديد من عمال المناجم الآخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وقالت "سونا" إنه تم انتشال العديد من الجثث من الموقع، ولا تزال جهود البحث جارية، ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر أمني قوله إن هناك مخاوف من أن يكون هناك عمال محاصرون تحت المياه الجوفية للمنجم.

وتشيع انهيارات مناجم الذهب في السودان بسبب التراخي في تطبيق معايير السلامة والصيانة، ففي عام 2021، قتل 31 شخصا بعد انهيار منجم ذهب في ولاية غرب كردفان.

والسودان منتج رئيسي للذهب حيث تنتشر مناجم مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ عامين، أعلن مسؤولون سودانيون مقتل أكثر من ثلاثين من عمال المناجم في انهيار منجم بدائي للذهب، حيث وقع الانهيار قرب بلدة النهود في ولاية غرب كردفان، جنوب غربي العاصمة الخرطوم، وقال رئيس شركة الموارد المعدنية التي تديرها الدولة في غرب كردفان، خالد الدهوة، لوكالة فرانس برس: "قتل 31 عاملا بسبب انهيار منجم بدائي"، مضيفا أن شخصا نجا وثمانية آخرين في عداد المفقودين.