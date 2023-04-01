السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بمستقبل وطن: توسيع المشاركة في الحوار الوطني يعكس حرص الدولة على إنجاحه

المهندس محمد رزق
المهندس محمد رزق

ثمن المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، النداء الذى وجهه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية للمشاركة في الحوار الوطني، مؤكدًا أنه يعكس حرص الدولة على إنجاح الحوار والخروج بنتائج وتوصيات وقرارات تلبي كافة طموحات المواطنين ويرسي دعائم الديموقراطية.

وأضاف "رزق"، أن نداء المنسق العام للحوار الوطني لكافة الأحزاب والكيانات السياسية يعد خطوة تأكيد على أن الحوار الوطنى جادة نحو بناء الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع دون إقصاء لأحد، خاصة وأن المصلحة العامة هى السائدة وأن الجميع يلقي أفكاره ومقترحاته وآراءه ونصب عينيه المصلحة العامة، وهذا اتضح من خلال حالة التوافق الكبيرة ولغة الحوار بين جميع الفئات ومختلف التيارات المشاركة فى الحوار الوطنى.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن أحد مقومات نجاح الحوار الوطنى هى وجود التنوع الفكرى والثقافى والسياسى والاقتصادى من المشاركين وأن يتم من خلال المناقشات خلق  قدر من المساحات المشتركة لبناءة بين كل القوى وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق حسابات المصالح الضيقة.

ولفت "رزق"، إلى أن الحوار الوطني جاءت لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، مشيدا بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.

 

المهندس محمد رزق مستقبل وطن ضياء رشوان الكيانات السياسية الديموقراطية

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