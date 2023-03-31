الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بتلاوة طه النعماني.. بدء احتفال «الأوقاف» بذكرى انتصارات العاشر من رمضان في جامع عمرو بن العاص

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

بدأت منذ قليل، احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة عقب صلاة التراويح، وبدأ الاحتفال بآيات الذكر الحكيم للقارئ للشيخ طه النعماني.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في إذكاء الروح الإيمانية والوطنية، ونشر الوعي الديني والمجتمعي.

ويحضر الاحتفال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والسيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

كما يحضر الاحتفال  الدكتور خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة ، والشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وزارة الأوقاف سيدنا عمرو بن العاص عقب صلاة التراويح آيات الذكر الحكيم الدور التوعوى نشر الوعي الديني الدكتور محمد مختار جمعة

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