الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل سره باتع الحلقة 10.. حامد يترك والدته وصفية بين أحزانهم ويختبأ بالجبل

سره الباتع
سره الباتع

حرص عدد كبير من المواطنين على مشاهدة الحلقة العاشرة من مسلسل سره الباتع، خاصة بعد اشتعال الأحداث في الحلقة السابقة، التي قاوم فيها أهل القرية الاحتلال الفرنسي للقرية، وهاجموا عليهم وهرب حامد، والذي يجسد دوره الفنان احمد صلاح السعدني.

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مسلسل سره باتع الحلقة 10

بعدد مسلسل سره الباتع هو تحول لرواية الكاتب الكبير يوسف إدريس، ويخرجه المخرج خالد يوسف، ومعه نخبه من الفنانين على رأسهم الفنان حسين فهمي، والذي يجسد دور المؤرخ الفرنسي، وأحمد صلاح السعدني والذي يجسد دور شخصية حامد، وأحمد فهمي، وريم مصطفى، وهالة صدقي، وعمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، ومحمود قابيل، وصلاح عبدالله، وخالد الصاوي.

أحداث مسلسل سره باتع الحلقة 10

حامد يترك والدته وصفية بين أحزانهم ويختبأ في مقره بالجيل الحلقة العاشرة من  مسلسل سره الباتع

تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل سره الباتع، بجلوس حامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، بعد هروبه من المحكمة الفرنسية بمساعدة أهالي القرية، في منزلة برفقة والدته والتي تجسد دورها الفنانة هالة صدقي، وصافية، حبيه حامد، وابنه شيخ البلد والتي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع.

وكانت صافية، التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، ووالدة حامد، والتي تجسد دورها الفنانة هالة صدقي، يغرقان في حزنهم ودموعهم، ليصمد حامد ويضمهم إلى صدره، ويرحل إلى وقره في القرية، الذي يتحول بعد ذلك لمقر مقاومة الفرنسيين.

تردد القناة الناقلة لمسلسل سره الباتع

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وكذلك قناة on  وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعيد عرض مسلسل سره الباتع 

ويعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama وذلك في تمام الساعة السادسة والربع أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا.

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