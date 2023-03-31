الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد عرض الحلقة 10 لمسلسل «سره الباتع» ومواعيد الإعادة

مسلسل سره الباتع
مسلسل سره الباتع

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن موعد عرض الحلقة 10 لمسلسل “سره الباتع” ومواعيد الإعادة عبر شاشة قناتي ON والحياة والذي يحظى على نسب مشاهدة عالية خلال شهر رمضان المبارك ويعد التجربة الإخراجية الأولى للمخرج خالد يوسف في التليفزيون المسلسل عن قصة الأديب الراحل يوسف إدريس.

موعد عرض الحلقة 10 لمسلسل سره الباتع ومواعيد الإعادة

يمكن للملايين من راغبي متابعي مسلسل الفنان أحمد السعدني “سره الباتع” معرفة مواعيد عرضه من خلال موقع الدستور في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء حيث يعرض المسلسل عبر شاشة قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساءا ويعاد مرتين الأولى في تمام الساعة 6:15 والثانية الساعة 11:15 صباحًا ويعرض عبر شاشة ON Drama الساعة 6:15 مساء ويعاد الساعة 3:00 صباحًا والساعة 9:15 صباحًا.

أما مواعيد إذاعته على قناة الحياة فيعرض للمرة الأولى الساعة 12 بعد منتصف الليل والإعادة في تمام الساعة 8 مساء ويعاد على قناة الحياة الزرقاء الساعة 8:45 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحًا والساعة 10:30 صباحًا بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch It الساعة 6:30 مساء.
 

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ملخص الحلقة 9 من مسلسل “سره الباتع” رمضان 2023

تناولت أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل الرمضاني سره الباتع التجهيز لمحاكمة قوات الاحتلال الفرنسي لحامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد السعدني ولكن شباب القرية قرروا إنقاذ حياته من الإعدام فيما تشعر صافية والتي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع بحالة حزن عميقة خوفًا من إعدام حبيبها حامد.

يذكر أن الحلقات السابقة أن حامد تصدى لقوات الاحتلال الفرنسي وقتل أحد قوات الجيش مما جعلهم يشنون حملة موسعة لاعتقاله وعقب فشلهم ألقوا القبض على شيخ البلد والد صافية حبيبته مما اضطره إلى تسليم نفسه و إنقاذه من أيادي الجيش الفرنسي.

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أبطال مسلسل سره الباتع رمضان 2023

يتسأل المواطنين عن موعد عرض الحلقة 10 لمسلسل سره الباتع ومواعيد الإعادة والأبطال المشاركين في العمل الفني حيث يشارك فيه مجموعة من نجوم الفن على رأسهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وحسين فهمي ونجلاء بدر وعمرو عبد الجليل وصلاح عبد الله وهالة صدقي وأحمد عبد العزيز وأحمد وفيق ومنه فضالي ومحمود قابيل و مصطفى درويش.

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موعد عرض الحلقة 10 لمسلسل سره الباتع مسلسل سره الباتع سره الباتع الحياة منصة watch it

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