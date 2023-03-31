وفاة شاعرة من قنا أثناء صلاتها بقرية الترامسة

خيم الحزن على أهالي قنا، بعد وفاة الشاعرة ليلى رفاعي، وهي صائمة، أثناء أداء صلاة العصر، بقرية الترامسة في قنا، فيما يستعد أهلها لدفنها في مقابر العائلة بمحافظة قنا بعد ساعات

واكتست صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالسواد، وتداول عدد من المستخدمين خبر وفاتها، قائلين ة: " ماذا بينك وبين الله أن تموتي في هذا الشهر الكريم وانتي ساجدة لله تصلي العصر".

وتبادل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التعازي فيما بينهم، وكتب البعض: توفيت صاحبة الضحكة المتميزة و الوجه البشوش و القلب الطيب ، ماذا بينك وبين الله يا ليلى برغم قسوة خبر وفاتك إلا ان الله منحك حسن الخاتمة في شهر رمضان وانتِ صائمة و ساجدة اثناء صلاة العصر.

وقضت الشاعرة أكثر من 10 سنوات فى دولة عمان بمهنة التدريس، وأحيلت للمعاش منذ 4سنوات وكان تشغل وقتها مدير عام بالتربية والتعليم .

و«ليلى رفاعى» إحدى هذه المواهب المذهلة التى سطعت عبر قصيدتها المهداة بعنوان «فارس الفجر الجديد». التى تحاول فيها تخليد بصمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانجازته المرموقة من خلال ثلاثين بيتاً، وهى صاحبة العديد من القصائد التى تخلد الحقائق وبطولات قواتنا المسلحة.

والمتوفاة حاصلة على ليسانس الآداب والتربية فى اللغة العربية من جامعة أسيوط، ومتزوجة أحمد طايع مدير عام بالتربية والتعليم سابقاً ولدى أربعة أبناء وإبنة واحدة.

كانت قد لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث قطار بمركز ابوتشت، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء ايهاب طه، مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات، بمصرع أحمد محمد عبد الصبور، 29 عاما، مقيم جزيرة شندويل في سوهاج، في حادث قطار في ابوتشت.

تم نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.