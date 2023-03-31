الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الشرطة الإسرائيلية: هدوء في القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

توافد المصلين داخل
توافد المصلين داخل الحرم

انتهى قبل قليل تقييم الوضع الخاص في مركز الشرطة الإسرائيلية في الحائط الغربي للواء القدس، بقيادة المفوض العام للشرطة الإسرائيلية المفتش يعقوب شبتاي وقائد لواء القدس، اللواء دورون تورجمان، الذي يقود جهوزية ونشر وعمل قوات الشرطة الإسرائيلية في القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

هدوء نسبي

 قال المفوض العام للشرطة الإسرائيلية المفتش يعقوب شبتاي في نهاية تقييم الوضع: "نحن في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الذي بدأ بهدوء نسبي في ظل المعاملة المهنية للواء القدس وجميع شركائنا، لا سيما حرس الحدود، وجهاز الأمن العام- الشاباك والجيش الإسرائيلي، فيما يوفر الإعداد التشغيلي استجابة فعالة لجميع التهديدات والسيناريوهات المختلفة. في هذا السياق، من المهم الحفاظ على الاستعداد واليقظة التفعيلية لأفراد الشرطة، ولا سيما في نقاط الاحتكاك.  مشدداعلى إنه يجب أن تبقى معالجة الاحداث الإستثنائية بصورة محددة ومهنية ومركزة، بهدف الحفاظ على الوضع القائم في الميدان قدر الإمكان".

 استعرض قائد لواء القدس، اللواء دورون تورجمان، الاستعدادات والانتشار الميداني وأشار إلى إنه يتوافد المزيد من المصلين والمحتفلين إلى البلدة القديمة مقارنة بالسنوات السابقة.

منشورات كاذبة

فيما أفاد بيان الشرطة الإسرائيلية، أن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في جهود التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنشورات الكاذبة التي تتضمن خطرًا غير قائم على الأماكن المقدسة.

وأضاف البيان، أن الشرطة تعمل على مراقبة ناشري المحتويات الكاذبة جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأمنية، ومن خلال مقر المراقبة والتأثير المشترك بين المنظمات بقيادة شرطة لواء القدس، إلى جانب الاستمرار في الحفاظ على حرية العبادة والنظم المتبعة منذ سنوات عديدة في الأماكن المقدسة.

الشرطة الإسرائيلية القدس الجمعة رمضان إسرائيل

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وائل لطفي

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الشرطة الإسرائيلية: هدوء في القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

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