الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: الشعب المصرى يقدر جهود وتضحيات القوات المسلحة دفاعًا عن أمن البلاد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري العظيم يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر وسلامتها.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، مع كبار قادة القوات المسلحة عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث تقدم بالتهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
وأوضح الرئيس السيسي أن رجال القوات المسلحة يمثلون امتدادًا لجيل أكتوبر في تأدية واجبهم بأعلى مستويات التفاني والإخلاص والكفاءة من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته وتعزيز مسيرته نحو مزيد من الاستقرار والتقدم.
وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المطروحة على كافة الأصعدة محليًا وإقليمًا ودوليًا خاصة في ضوء ما يشهده العالم من تطورات سياسية واقتصادية متلاحقة بالإضافة إلى جهود مصر المتواصلة لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أدى صلاة الجمعة اليوم، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
وقد أدى الصلاة مع الرئيس السيسي، كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالإضافة إلى وزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والأوقاف ومحافظ القاهرة، وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من ضباط الشرطة.

الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأزهر الشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدفاع والإنتاج الحربى الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أسامة عسكر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المشير طنطاوي بالتجمع

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