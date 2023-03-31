الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى أبطال إفريقيا| فخرى: نسعى لتحقيق الفوز على الهلال.. وننتظر الدعم والمساندة من الجماهير

محمد فخري في المؤتمر
محمد فخري في المؤتمر الصحفي

أكد محمد فخري، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة الهلال مصيرية وأن الأهلي هدفه الفوز خاصة في ظل الحضور الجماهيري الكبير لإسعادهم ومواصلة المسيرة في دوري أبطال إفريقيا. 

وأضاف فخري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: «كنا نرغب في زيادة أعداد الجماهير بشكل أكبر، لأن جماهير الأهلي هي الداعم الأكبر لنا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل وإسعاد هذه الجماهير التي تدعمنا طوال الوقت».

وأوضح: «منذ فترة لم نلعب أمام هذا الحضور الجماهيري المتوقع غدًا، ونتوقع أن يكون لهم دور كبير معنا في التأهل إن شاء الله.. نعد الجماهير باللعب لآخر دقيقة وببذل أقصى الجهد طوال المباراة من أجل التأهل إلى الدور المقبل».

أضاف فخري: «بعد مباراتي صن داونز والقطن الكاميروني أغلقنا هذه الصفحة تمامًا، وعقد اللاعبون الكبار أكثر من جلسة معنا للتأكيد على هذا المعنى، وعلى أهمية مباراة الهلال المقبلة والحاسمة من أجل تأهيلنا نفسيًا وذهنيًا لهذه المواجهة المصيرية».

وأتم: «درسنا فريق الهلال السوداني بشكل جيد مع مارسيل كولر، وحددنا نقاط القوة والضعف في الفريق السوداني، وننتظر التوفيق من الله في مباراة الغد والصعود بإذن الله إلى الدور المقبل لمواصلة المسيرة في دوري الأبطال وإسعاد جماهير الأهلي».

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى مرانه مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء بعد غد السبت على استاد القاهرة، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق العديد من الجوانب الخططية.

وانتظم رباعي الفريق: محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم، في المران الجماعي اليوم، بعدما اكتفوا أمس بجلسات استشفائية في الجيم والمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية، ضمن البرنامج التدريبي المحدد لهم من الجهاز الفني، بعد عودتهم إلى القاهرة وانتهاء الأجندة الدولية.

وأدى ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلًا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ابطال افريقي استاد القاهرة الحضور الجماهيري الدعم والمساندة كولر مؤتمر الصحفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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