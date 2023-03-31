«حمد الله على السلامة».. وزيرة الهجرة ترحب بعودة الدكتور أحمد عمر هاشم إلى القاهرة

رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعودة الدكتور أحمد عمر هاشم إلى القاهرة بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء ذهابه إلى الجزائر لحضور الدروس الحسينية، وهو الآن داخل أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج.

وقالت «سها» على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله على سلامة وصول دكتور أحمد عمر هاشم، متعه الله بالصحة والعافية.. الشكر لرئيس الجمهورية ولمؤسسة الرئاسة».

وأضافت في منشور لها: «والعرفان لفضيلة الإمام الأكبر ورئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة على الكلمات الطيبة والمحبة والتعاون الصادق، والتقدير للجهد الذي قام به خالد أنيس السفير المصري في مالطا، حتى عاد شيخنا بسلامة الله.. متعكم الله جميعاً بالصحة والعافية ورمضان كريم».

وتعرض الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى وعكة صحية شديدة في أثناء ذهابه إلى دولة الجزائر للمشاركة في أعمال مؤتمر في شهر رمضان الكريم، ولكنه تعرض لأزمة صحية بالطائرة وقرر الطاقم الطبي الهبوط المفاجئ في مالطا لدخوله الرعاية المركزة.

ويبحث عدد كبير من أبناء الأزهر عن تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم للاطمئنان عليه، وفور وصول الدكتور أحمد عمر هاشم للمستشفى في مالطا التي هبطت فيها الطائرة اضطراريا تواصل فضيلة الإمام الأكبر مع السفارة المصرية بمالطا ورئاسة الجمهورية لاطمئنان على صحة الدكتور أحمد عمر هاشم، وعلى الفور علم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، وجه رئيس الجمهورية بسرعة عودة الدكتور أحمد عمر هاشم في إلى مصر بطائرة طبية خاصة مجهزة لتقى العلاج في مصر.

ووضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، وقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهه بسرعة تسيير طائرة خاصة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، من مالطا إلى القاهرة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الظروف الصحية لـ«هاشم» اضطرت الطائرة التي كانت تنقله إلى دولة الجزائر إلى الهبوط اضطراريا في مطار مالطا.

وأضاف: «ما إن علم الرئيس بذلك حتى وجّه بتسيير طائرة خاصة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، تقديرًا لمكانته العلمية وهو ما يعد تقديرًا من الرئيس لمكانة العلم والعلماء».