رمضان عبدالمعز: العفو عن الناس لا يضيع الحقوق أبدًا

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن العفو لا يضيع الحقوق، مضيفًا: «إذا عفوت عن أخيك فإن حقك لن يضيع إنما جهة المطالبة تغيرت».

وأضاف عبدالمعز خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على قناة «DMC»: «على سبيل المثال أنت كنت تطالب أخاك بعشرة آلاف جنيه وأنت عفوت عنه، العشرة آلاف دول هيجولك من جهة ثانية».

واستشهد عبدالمعز بقوله تعالى: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» متابعًا: «ربنا يقول لك حقك عندي أنا» مشيرًا إلى أنه إذا أراد أي شخص أن يغفر له الله لا بد أن يغفر هذا الشخص لعباد الله، وإن أراد العفو أن يعفو عن الناس.

وتابع: «عندما يكون أجرك على الله فيجب أن تعفو عن الناس؛ لأن الله يحب العفو».

وأكد عبدالمعز، أن رمضان هو شهر العفو وأجمل دعاء في ليلة القدر نقول فيه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، مشيرًا إلى أن العفو هو طريقك إلى الجنة.