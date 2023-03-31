الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: غدًا بدء صرف المستحقات على بطاقة الدعم مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية

الدكتور أحمد كمال
الدكتور أحمد كمال

تبدأ غداً منافذ صرف السلع التموينية في صرف مستحقات ‏المواطنين من السلع على بطاقة الدعم وقال روؤساء شركتي الجملة ‏‏(العامة – المصرية) إنه تم صرف 32 سلعة متنوعة ما بين الأرز ‏والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ‏الأخرى لمنافذ الصرف سواء بدالي التموين أو جمعيتي لصرفها ‏للمواطنين على بطاقة الدعم.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون الوزير الدكتور أحمد كمال أن الوزارة تضخ يومياً في ‏منظومة السلع التموينية ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر، وما يقارب ‏الـ3 آلاف طن زيت طعام، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة، ‏وغيرها من السلع الأخرى على المنظومة.

وأكد كمال ان الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ما يُصرف على المنظومة ‏التموينية، ويوجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول ‏الدعم الى مستحقيه، واضاف احمد كمال ان نصيب الفرد ‏من السكر على بطاقة الدعم 2 ك، وبحد أقصى 8 ك على البطاقة الـ4 ‏افراد، ونصيبه من الزيت 1 زجاجة عبوة زنة 800 جم بحد أقصى 4 ‏زجاجات على البطاقة الأربعة أفراد، أما بالنسبة للارز في البطاقة التي ‏يتعدى عدد افرادها الثلاثة 2 ك، أو ما قل عن ذلك 1 ك فقط.

وأشار ‏كمال إلى أن الدولة تدعم منظومة السلع التموينية بما يقرب من 4 مليارات جنيه ‏شهرياً لتوفير احتياجات المواطنين من السلع على المنظومة ‏التموينية.‏

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