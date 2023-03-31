التموين: غدًا بدء صرف المستحقات على بطاقة الدعم مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية
تبدأ غداً منافذ صرف السلع التموينية في صرف مستحقات المواطنين من السلع على بطاقة الدعم وقال روؤساء شركتي الجملة (العامة – المصرية) إنه تم صرف 32 سلعة متنوعة ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ الصرف سواء بدالي التموين أو جمعيتي لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الدكتور أحمد كمال أن الوزارة تضخ يومياً في منظومة السلع التموينية ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر، وما يقارب الـ3 آلاف طن زيت طعام، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة، وغيرها من السلع الأخرى على المنظومة.
وأكد كمال ان الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ما يُصرف على المنظومة التموينية، ويوجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم الى مستحقيه، واضاف احمد كمال ان نصيب الفرد من السكر على بطاقة الدعم 2 ك، وبحد أقصى 8 ك على البطاقة الـ4 افراد، ونصيبه من الزيت 1 زجاجة عبوة زنة 800 جم بحد أقصى 4 زجاجات على البطاقة الأربعة أفراد، أما بالنسبة للارز في البطاقة التي يتعدى عدد افرادها الثلاثة 2 ك، أو ما قل عن ذلك 1 ك فقط.
وأشار كمال إلى أن الدولة تدعم منظومة السلع التموينية بما يقرب من 4 مليارات جنيه شهرياً لتوفير احتياجات المواطنين من السلع على المنظومة التموينية.