بعد تصدرها ترند تويتر.. أغنية إعلان مدينتى لعمرو دياب الأولى على أنغامى (فيديو)

أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين- عبر صفحته الشخصية على فيسبوك- أن أغنية إعلان مدينتي للنجم الكبير عمرو دياب (تعالى)- التي كتب كلماتها- جاءت في الصدارة على موقع أنغامي، وجاء ترتيبها الأول متفوقة على جميع الأغانى.

جاء ذلك بعد أيام من تصدر إعلان مدينتي للهضبة عمرو دياب الترند على تويتر، وحققت أغنية "تعالى" نسب مشاهدات تقترب من ١٠ ملايين مشاهدة بعد طرحها على الصفحات الرسمية لمجموعة طلعت مصطفى على فيسبوك ويوتيوب.

وأشاد الجمهور العريض للهضبة عمرو دياب بأغنية "تعالى مدينتي"، كما أشادوا بجودة الإعلان وما تضمنه من استعراضات فنية مبهجة ومناظر أرض الواقع لأهم معالم مدينتي، أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى، مثل الأوبن آير مول ونادي مدينتي وملاعب جولف مدينتى.

يذكر أن تامر حسين هو شاعر غنائى وملحن وحاصل على العديد من التكريمات كأفضل شاعر غنائى لعدة مرات. وأنغامي هي منصة البث الموسيقي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم مكتبتها ملايين الأغانى العربية والأجنبيّة، بالإضافة إلى آلاف البودكاست العربية والأجنبية، ومتاحة للاستماع والتحميل من قِبَل أكثر من 70 مليون مستخدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.