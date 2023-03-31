مراسل «القاهرة الإخبارية»: روسيا نقلت أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أعلن عن أن بلاده ترى أن العملية العسكرية في أوكرانيا هي السبيل الوحيد لتحقيق أهداف روسيا.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الكرملين يعتبر أن الخطوات الغربية، خصوصًا الأمريكية، من شأنها تصعيد الأمر وليس حل الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وتابع: «كل التصريحات تقول إن التصعيد هو سيد الموقف في الوقت الحالي»، مشيرًا إلى أن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أعلن عن إمكانية مطالبته لبوتين بنقل أسلحة نووية استراتيجية إلى بيلاروسيا إذا استدعى الأمر.

وأشار مشيك إلى أن الرئيس الروسي بوتين كان قد صرح بنقل أسلحة نووية تكتيكية، وتصريح رئيس بيلاروسيا اليوم يؤكد أن العالم قاب قوسين أو أدنى من مواجهة مباشرة بين روسيا والغرب والولايات المتحدة الأمريكية.