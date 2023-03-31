رفع التعديات والإشغالات فى حملات مكبرة بحى غرب المنصورة

تابع رئيس حي غرب المنصورة، محمد أمين الدمرداش، أمس مع نائبي رئيس حي غرب، أحمد عرفة، والدكتورة رولا مدحت، ومسئولي الإشغالات بالنوبتجية المسائية، رفع كل أشكال التعديات والإشغالات، كما استهدفت الحملة ضبط مخالفات غسيل السيارات بالشوارع الكائنة بنطاق الحي، والتفتيش على السيارات المتواجدة بالطرق والميادين والمخصصة لبيع المستلزمات الكهربائية، حيث تمت مراجعة التراخيص والأوراق الخاصة بها.

وأسفرت نتائج الحملة عن رفع التعديات والأشغالات المتنوعة والتي تقوم بتشويه المنظر الجمالى لشوارع الحي، حيث تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية.

كما تم خلال الحملة مصادرة المعدات التى يستخدمها بعض الأشخاص فى غسيل السيارات بالطرق العامة وتحرير محاضر بيئية للمخالفين، تلك الظاهرة التي تسبب في إهدار كميات كبيرة من مياه الشرب، فضلا عما تسببه تلك المياه من إتلاف الطبقة الأسفلتية، وعرقلة حركة السير وإعطاء صورة مشوهة للأحياء السكنية، ويأتي ذلك في إطار التصدى لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

فيما أشار رئيس حي غرب المنصورة، لن نسمح بأي تراخٍ أو استثناءات فى رفع كل أشكال التعديات الكائنة بالحي، لافتًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية، موجهًا إدارة الإشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.

كما تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وحي غرب المنصورة والسنبلاوين وميت غمر والمنزلة والمطرية وبلقاس وتمي الأمديد ومنية النصر ونبروه في رفع الاشغالات لتسيير الحركة المرورية وازالة التعديات والبناء المخالف وفحص تراخيص البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

IMG-20230331-WA0002

IMG-20230331-WA0003

IMG-20230331-WA0004