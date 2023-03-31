مواعيد إعادة عرض مسلسل الصفارة محور اهتمام الملايين من المواطنين منذ بداية شهر رمضان المبارك 2023 ليتمكنوا من متابعة الحلقات في المواعيد التي تتناسب مع حياتهم اليومية و مسؤليتهم المعيشية حيث تعرض عبر شاشة مجموعة قنوات DMC بشكل حصري وتضم مجموعة مميزة من نجوم الفن.

مواعيد إعادة عرض مسلسل الصفارة للفنان أحمد أمين

تعرض اليوم مجموعة قنوات DMC الحلقة التاسعة من مسلسل الفنان أحمد أمين الصفارة والذي بدأ عرضه مع بداية شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 7:45 مساءا ويعاد مرتين الأولى خلال اليوم في تمام الساعة 12:45 صباحا والثانية في تمام الساعة 12:15 ظهر اليوم التالي عبر شاشة قناة DMC.

فيما يعرض عبر شاشة قناة DMC Drama في تمام الساعة 10:45 مساء ويعاد مرتين الأولى الساعة 5:45 صباحًا والثانية الساعة 4:45 ظهرًا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It الرقمية في تمام الساعة 8:00 مساء يوميًا والتي أصبحت قبلة العديد من المواطنين الراغبين في متابعة أحداث المسلسلات الرمضانية دون فواصل إعلانية طويلة.





ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل الصفارة

تتناول الحلقة الثامنة دخول شفيق والذي يقدم بدوره الفنان أحمد أمين الحبس بسبب المشاجرة التي حديث في الحفلة وانتقلت الأحداث فلاش باك حيث احتك شخص به في الحجز ويدعى (البقف) مما ينشب بينهما مشاجرة أخرى يسقط فيها على الأرض وسط دهشة كافة المحتجزين الذين اعتقدوا أن شفيق لديه هيبة كبيرة.

ويقرر المحتجزين تغير اسم شفيق إلى المهاتمة لاعتقادهم أنه بلطجي كبير ووسط هذه الأحداث يحاول شفيق البحث عن الصفارة ولإنهاء ما هو فيه من أحداث ولكنه لا يجدها مما يزيد الأمر سوء المسلسل من بطولة أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة وسامية الطرابلسي وحاتم صلاح ومحمد رضوان ومحمود البزاوي وإنعام سالوسة وماريا أسامة.

تردد قناة DMC لمتابعة أحداث مسلسل الصفارة

زادت التساؤلات عن مواعيد إعادة عرض مسلسل الصفارة وتردد القنوات الناقلة عبر نايل سات حيث يعرض المسلسل بشكل حصري عبر شاشة قناة DMC والتي يمكن ضبط إشارة بثها من خلال الإحداثيات التالية:-

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

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