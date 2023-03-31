الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد إعادة عرض مسلسل «الصفارة» للفنان أحمد أمين

مسلسل الصفارة
مسلسل الصفارة

مواعيد إعادة عرض مسلسل الصفارة محور اهتمام الملايين من المواطنين منذ بداية شهر رمضان المبارك 2023 ليتمكنوا من متابعة الحلقات في المواعيد التي تتناسب مع حياتهم اليومية و مسؤليتهم المعيشية حيث تعرض عبر شاشة مجموعة قنوات DMC بشكل حصري وتضم مجموعة مميزة من نجوم الفن.

مواعيد إعادة عرض مسلسل الصفارة للفنان أحمد أمين

تعرض اليوم مجموعة قنوات DMC الحلقة التاسعة من مسلسل الفنان أحمد أمين الصفارة والذي بدأ عرضه مع بداية شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 7:45 مساءا ويعاد مرتين الأولى خلال اليوم في تمام الساعة 12:45 صباحا والثانية في تمام الساعة 12:15 ظهر اليوم التالي عبر شاشة قناة DMC.

فيما يعرض عبر شاشة قناة DMC Drama في تمام الساعة 10:45 مساء ويعاد مرتين الأولى الساعة 5:45 صباحًا والثانية الساعة 4:45 ظهرًا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It الرقمية في تمام الساعة 8:00 مساء يوميًا والتي أصبحت قبلة العديد من المواطنين الراغبين في متابعة أحداث المسلسلات الرمضانية دون فواصل إعلانية طويلة.

تعرف على موعد إنتهاء تصوير مسلسل «الكبير أوي 7»

من وحى مسلسل «جميلة».. كيف يمنع الآباء أبناءهم من دفع ثمن أخطائهم فى المستقبل


 

ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل الصفارة

تتناول الحلقة الثامنة دخول شفيق والذي يقدم بدوره الفنان أحمد أمين الحبس بسبب المشاجرة التي حديث في الحفلة وانتقلت الأحداث فلاش باك حيث احتك شخص به في الحجز ويدعى (البقف) مما ينشب بينهما مشاجرة أخرى يسقط فيها على الأرض وسط دهشة كافة المحتجزين الذين اعتقدوا أن شفيق لديه هيبة كبيرة.

ويقرر المحتجزين تغير اسم شفيق إلى المهاتمة لاعتقادهم أنه بلطجي كبير ووسط هذه الأحداث يحاول شفيق البحث عن الصفارة ولإنهاء ما هو فيه من أحداث ولكنه لا يجدها مما يزيد الأمر سوء المسلسل من بطولة أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة وسامية الطرابلسي وحاتم صلاح ومحمد رضوان ومحمود البزاوي وإنعام سالوسة وماريا أسامة.

txt

«علاقة مشروعة».. مواعيد عرض مسلسل ياسر جلال والقنوات الناقلة

txt

مواعيد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل ضرب نار للعوضى وياسمين عبدالعزيز

 

تردد قناة DMC  لمتابعة أحداث مسلسل الصفارة

زادت التساؤلات عن مواعيد إعادة عرض مسلسل الصفارة وتردد القنوات الناقلة عبر نايل سات حيث يعرض المسلسل بشكل حصري عبر شاشة قناة DMC  والتي يمكن ضبط إشارة بثها من خلال الإحداثيات التالية:-

تردد قناة DMC  

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12092.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الاستقطاب: رأسي.

اقرأ المزيد

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج 

مواعيد إعادة عرض مسلسل الصفارة مسلسل الصفارة مجموعة قنوات DMC أحمد امين شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

«حمد الله على السلامة».. وزيرة الهجرة ترحب بعودة الدكتور أحمد عمر هاشم إلى القاهرة

بعد قليل مسلسل «جميلة» الحلقة 9.. هل يعود زياد لنرمين بعد فيديو فضحية شهيرة؟

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

موعد عرض مسلسل «سوق الكانتو» الحلقة 9 وتوقيت الإعادة عبر قناة DMC

إحنا كتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

إحنا كتير

مؤمن المحمدي

رمضان كريم

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

أحمد عاطف

من الكتيبة 101

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء في القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا