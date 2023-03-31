لجنة التفتيش البارالمبية الدولية تشيد بمنشآت العاصمة الإدارية

أشادت لجنة التفتيش الخاصة بمؤتمر Vista الدولي والتابعة للجنة البارالمبية الدولية وضمت كلا من جوديس فان دير وكاترينا كازانا ورافقتهم الدكتورة هبة حافظ، مديرة المؤتمر بالقاهرة بمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة وعبروا عن سعادتهم بروعة المباني وجمال المنشآت الخاصة بالفنادق وقاعة المؤتمرات الدولية وكذا سهولة الطرق.

كما زاروا مقر اللجنة البارالمبية المصرية بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي وكان في استقبالهم الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس الإدارة والدكتورة هويدا مندى، المدير التنفيذي.

وعبر كل منهما عن قدرة مصر في إخراج هذا المؤتمر العلمي الدولي بأفضل صوره وأكدتا على أنه سيكون أفضل نسخه تم تنظيمها في تاريخ المؤتمر الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثلاثين وستكون مصر هي أول دولة تنظم المؤتمر على مستوى قارة إفريقيا والشرق الأوسط.

وطلبت اللجنة التفتيشية أثناء زيارتها القيام بجولة سياحية فى بعض المناطق التي تشتهر بها القاهرة والجيزة؛ للوقوف على شكل البرنامج المتكامل الذي سيتم تنفيذه خلال إقامة المؤتمر في الفترة من 31 أكتوبر حتى 3 نوفمبر بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الدولية وعدد من رؤساء الاتحادات الدولية والشخصيات العامة وسيناقش المؤتمر الذي يحضره ما يقرب من 400 عالم ومتخصص وباحث في شئون الحركة الرياضية البارالمبية في العالم وستتم إقامة معرض على هامش المؤتمر.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية بأن انعقاد مثل هذا المؤتمر العلمى العالمي في مصر هو اعتراف دولي بقدرة ومكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية وتفوقها فى تنظيم الأحداث والمؤتمرات الرياضية خلال الأعوام الماضية وجعلتها مصدر ثقة الهيئات الرياضية الدولية في نجاحها.

وأضاف رئيس اللجنة البارالمبية: "سنعمل جاهدين من الآن على نجاح المؤتمر بدعم القيادة السياسية ومساعدة وزارة الشباب والرياضة بقيادة وزيرها النشط الدكتور أشرف صبحي، كما أننا سنوفر لهم كل سبل نجاح المؤتمر من تنظيم جيد وإقامة تليق بمكانة مصر ولدينا خطة عمل لتنفيذ البرنامج البارالمبى بشكل احترافي يليق بنا كما نبحث عمل برامج سياحية وزيارات للمنشآت الرياضية للتعرف على تاريخ مصر وحضارتها خاصة وأن الحاضرين من صفوة العمل الرياضي يمثلون الحركة البارالمبية في دول العالم".