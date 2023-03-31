رئيس مدينة بني سويف يشرف على تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير

تابع المحاسب هاني الجويلي، رئيس مدينة بني سويف، أعمال غرس شتلات الأشجار بمناطق متفرقة من مداخل المدينة، وعدد من الطرق المؤدية إليها، والتي تتم ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيث تابع غرس الأشجار المثمرة وأشجار الزينة بالطريق الدائري من مديرية أمن بني سويف حتى المدخل الشمالي للمدينة، مرورا بطريق بني سويف/ الفيوم مدخل المدينة الغربي، وانتهاء بطريق السحارة/ بني سويف حيث المدخل الجنوبي.

وتابع رئيس المركز أعمال رفع القمامة والمخلفات من شارع عبد السلام عارف وخلف الاستاد الرياضي والحميات وطريق السادات وكورنيش النيل وحي مقبل وطريق الأزهري، بداية من مديرية الري وحتى كنيسة الأزهري وشارع فوزي والخديوي، كما تمت أعمال النظافة بطريق إبشنا/ باها وعلي مصرف المحيط وإيقاف أعمال حفر أساس علي مساحة أكثر من قيراط بزمام قرية باها.

وفي سياق آخر، أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، في افتتاح مسجدين بقرى المركز، في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وبمناسبة شهر رمضان المبارك.

وشهد على يوسف افتتاح مسجد فجر الإسلام بقرية دنديل على مساحة 216 متراً "بعد ترميمه ورفع كفاءته" بتكلفة زادت عن 221 ألف جينه.