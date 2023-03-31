«التنمية المحلية × أسبوع» (انفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية «الانفوجراف الأسبوعي» في نسخته الـ28 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 25 إلى 31 مارس الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 25 مارس

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة بشأن الإجراءات التي تقوم بها بعض المحافظات للتعامل مع الأمطار التي تعرضت لها، مشيرًا إلى اصدار محافظ القليوبية قرار بتعطيل الدراسة يوم السبت نظراً لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة خاصة في حي غرب شبرا الخيمة وحي شرق شبرا الخيمة وقليوب، لافتًا إلى أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى غلق ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء بسبب شدة الرياح، وتوقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ.

الاثنين 27 مارس

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برافين أجراوال مدير برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة ووفد من البرنامج لبحث ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة.

الثلاثاء 28 مارس

حضر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12، والمقرر عقده في نوفمبر 2024.

الأربعاء 29 مارس

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع الحكومة الأسبوعي رقم 234؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ووجه بضرورة أن تستكمل باقي الوزارات تدريجياً إجراءات الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومتابعة ذلك دورياً.

الخميس 30 مارس

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، التوقيع علي عقد اتفاق بين الوزارتين بشأن تأثيث وتجهيز عدد 329 مجمعاً خدميًا بالقري المستهدفة وذلك ضمن مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، جاء التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووقع علي عقد الاتفاق كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء سامي إبراهيم محمد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية مصنع ٩٩ الحربي.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع الثاني من رمضان وهو الأسبوع التدريبي رقم 33 من الخطة التدريبية للمحليات 2022 / 2023، ورشتين عمل ودورة تدريبية يستفيد منهم 196 متدرب وهم : ورشة عمل متخصصة لخريجي دورات الـ (TOT) لآخر عامين (2021-2022) لإعطائهم الفرصة لتنقيح حقائبهم التدريبية التي قاموا بإعدادها اثناء تنفيذ الدورة وهي بمثابة مشروعات تخرج لهم، لتقييم إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام القادم 2023/2024، ويستفيد من ورشة العمل 84 متدرب من جميع المحافظات، وورشة عمل لمسؤولي وحدات المتغيرات المكانية ووحدات الجيومكانية لعدد 84 متدرب ، ويشرف علي تنفيذها إدارتا الأزمات والتحول الرقمي بالوزارة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة وإصدار التراخيص، يستفيد منها 28 متدرب، ويشرف علي تنفيذها إدارة الشئون القانونية بالوزارة.

الجمعة 31 مارس

اجتمع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة ملف المخلفات، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها حتى الآن، والوقوف على الوضع التنفيذي لها والمستهدفات الفترة القادمة، وبحث آليات تقليل الفجوة التمويلية وذلك تنفيذاَ لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة ومن بينهم الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومن وزارة التنمية المحلية كل من اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية و الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية ، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة".