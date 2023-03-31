الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

اللواء يحيى القانى: مصر أرغمت إسرائيل على الانسحاب فى العاشر من رمضان

اللواء يحيي اللقاني
اللواء يحيي اللقاني

قال اللواء يحيي اللقاني، أحد المشاركين في حرب أكتوبر حيث كان ملازم مشاة موجة أولى عبور: «العاشر من رمضان يوم لا ينسى، ويعتبر مختلفا هذه المرة لأنه يوافق يوم سبت، مثلما حدث في العام ١٩٧٣، ونفس الروح وتوقيت العبور».

ويضيف لـ«الدستور»: «أنا كنت ملازم مشاة موجة أولى عبور، مكناش وقتها نعرف إن فيه حرب، وروحنا جنوب البحيرات على أساس فيه مشروع جديد لأن وقتها كان رمضان ومحدش يتوقع إننا نحارب في هذا التوقيت، ولكن فوجئنا بأن هناك قوات احتياطي وعساكر وأعدادا من الأسلحة والمعدات».

ويوضح: «يوم ٩ رمضان قائد سفينتي خدنا فوق الساتر الترابي الذي يشبه خط بارليف الذي كان ١٧ متر، ولكن كان فيه أوامر إن فيه خط يتعمل أعلى من بارليف ٢٠ متر عشان نشوف ما وراء الخط لإسرائيل ونطمن لأننا كنا فاكرين ما وراء الخط جحيم».

ويتابع: «خدنا توقيتات معركة تجريبية منها الساعة ٢ وتلت نزول قوارب مياه، وأنا كقائد مشاه كان معايا أربع قوارب كانوا في شنط، حفرنا حفر برميلية بنحط الشنط فيها عشان نحميها من الضربات، وقبل العبور بنحطها في حفر طولية عشان ننفخها، والقارب كان مقسم لغرف، لو غرفة انضربت القارب كله ميغرقكش».

ويشير: «كان فيه أوامر أننا هنعبر ٢ وتلت، كانت سرعة التيار في قناة السويس صفر، لا يوجد كسر موجات لأن التيار بها متغير، وبعدها الضربة الجوية تسبق العبور بـ٢٥ دقيقة والمدفعية تسبقه بحوالي ١٥ دقيقة».

ويضيف: «في ١٠ رمضان كنت واقف على الملاحظة على القناة لاقيت الطيران المصري راجع من سيناء، عرفنا إن فيه حرب، الدفاعية ضربت على الساتر الترابي، ثم مراكز القيادة والمهندسين العسكريين بدأوا في فتح الثغرات وضخ المياه تجاه خط بارليف».

ويقول: «حين سقط خط بارليف تبرأت إسرائيل منه وقالت إنه خط عادي وليس خط بارليف، وكان ممكن نوصل لتل أبيب لكن الدفاع الجوي بتاعنا إمكانياته ٢٠ كيلو، عشان كده وقفنا على مضض شايفين أرض سيناء فاضية بعد انسحاب إسرائيل».

ويوضح: «جولدا مائير بكت بعد الهزيمة التي تلقتها إسرائيل وأمريكا التي كانت تمدها بكل الأسلحة وعوضتها عقب الحرب، لكن إحنا كنا بنحارب عدو غير عادي، كنت بنحارب أمريكا وأوروبا لأن إسرائيل الحليف لهم ولازم تبقى، فكانت معركة غير عادلة لكننا انتصرنا وأثبتنا إننا خير أجناد الأرض».

حرب اكتوبر العاشر رمضان إسرائيل خط بارليف

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

«التايم» تكشف خطط التصعيد الأمنى فى أمريكا بعد توجيه اتهام جديد لترامب

ضخ 50 طن أرز بالمعارض في دمياط

وزير الرى: طوارئ لضمان مناسيب الترع والمصارف خلال فترة أقصى الاحتياجات

ضبط المتهمين بقتل مسجل خطر وإصابة آخر فى بركة السبع

ضبط 69 سلاحًا ناريًا و290 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

أحمد عاطف

من الكتيبة 101

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يفرض إغلاقًا على الضفة الغربية ومعابر غزة خلال عيد الفصح

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط