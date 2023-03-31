ميكيل أرتيتا يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة

فاز الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج”، عن شهر مارس.

وظفر أرتيتا بالجائزة للمرة الرابعة هذا الموسم، بعدما قاد أرسنال لتحقيق 4 انتصارات في 4 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي، على بورنموث وإيفرتون وفولهام وكريستال بالاس.

وحقق أرتيتا الجائزة متفوقًا على مواطنيه الإسبانيين بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يوناي إيمري مدرب أستون فيلا، إضافة إلى الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون.

وجاء فوز أرتيتا بالجائزة للمرة الرابعة هذا الموسم، ليصبح ثالث مدرب يحقق ذلك الإنجاز (الفوز بالجائزة 4 مرات)، بعد مواطنه بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي في موسم 2017-2018، والألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول (5 مرات)، في موسم 2019-2020.

وفاز بوكايو ساكا جناح أرسنال بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، عن شهر مارس.

وحصد ساكا الجائزة بعدما قاد أرسنال لتحقيق 4 انتصارات في 4 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين، مساهمًا في تعزيز فريقه لصدارة جدول ترتيب المسابقة.

وتفوق بوكايو ساكا على 5 من المرشحين، على رأسهم محمد صلاح جناح فريق ليفربول، الذي سجل أيضًا 3 أهداف وصنع هدفين، وقاد فريقه لانتصار كاسح على مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون مقابل.

وتفوق بوكايو ساكا أيضًا على كل من:

- لياندرو تروسارد (أرسنال)

- ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد)

- تيرون مينجز (أستون فيلا)

- أليكسيس ماك إليستر (برايتون)

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس

وجاء اللاعبون المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس، على النحو التالي:

- محمد صلاح (ليفربول)

- بوكايو ساكا (أرسنال)

- لياندرو تروسار (أرسنال)

- ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد)

- تيرون مينجز (أستون فيلا)

- أليكسيس ماك إليستر (برايتون)