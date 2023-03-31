الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 550 شاحنة و 11 سيارة.

شملت حركة الواردات 2300 طن بضائع و305 شاحنات و8 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5700 طن بضائع و245 شاحنة و3 سيارات. 

واستقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهي عمان، الحرية 2، وبوسيدون إكسبريس، فيما غادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.

ويشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و245 شاحنة حيث تغادر الميناء اليوم ثلاث سفن وهى سينا، آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، آيلة وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 900 راكب بموانيها.

مصر ميناء موانئ سفن سفينة بضائع

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 15 مصابًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

البنك الأهلى المصرى ينفى إصدار أوعية ادخارية جديدة بعائد مرتفع 25% أو 30%

نسى سيارته مفتوحة فى مدينة نصر فاختفت الـ650 ألف جنيه

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

«التموين» تستعرض فرص الاستثمار فى مصر بمنتدى البحر المتوسط

ساكا يتفوق على صلاح.. ويفوز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء دهب

اللغة النوبية.. كلمة السر فى حرب أكتوبر

القس رأفت رؤوف الجاولي

ما معنى الصوم؟

مدحت بشاى

هوية الطفل.. وبناء المعرفة

عبد الرحيم طايع

السير باتجاه مى نورالشريف

أحمد عاطف

من الكتيبة 101

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو