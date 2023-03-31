تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 550 شاحنة و 11 سيارة.

شملت حركة الواردات 2300 طن بضائع و305 شاحنات و8 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5700 طن بضائع و245 شاحنة و3 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهي عمان، الحرية 2، وبوسيدون إكسبريس، فيما غادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.

ويشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و245 شاحنة حيث تغادر الميناء اليوم ثلاث سفن وهى سينا، آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، آيلة وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 900 راكب بموانيها.