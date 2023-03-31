الجمعة 31 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الطاروطى: الشيخ عبدالباسط عبدالصمد نشر القرآن فى العالم والناس تأثروا به

الطاروطي
الطاروطي

قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، إن بعض من يحاولون تقليد الشيخ محمد رفعت يحاولون «خنف الصوت» والقراءة من الأنف، لكنه عندما يقلده يفعل ذلك بصوت عبدالفتاح الطاروطي، أي أنه يحاول محاكاة الشيخ.

وأضاف «الطاروطي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «أصحاب الأصوات الحادة يمكنهم قراءة القرآن، الشيخ عبدالباسط عبدالصمد كان من أصحاب هذه الأصوات، ومع ذلك فقد نشر القرآن في ربوع العالم وأكثر الناس تأثروا به».

وأشار إلى أن المساحة الصوتية تُقاس من القرار إلى الجواب، وكلما كانت المساحة واسعة تحركنا فيها بحرية، ولكن كلما كانت المساحة ضيقة من منطقة القرار إلى الجواب، يكون التحرك فيها صعبًا جدًا.

- الطاروطي: أصحاب الأصوات العريضة دائمًا يشبعون الأذن بقراراتهم

وأوضح أن أصحاب الأصوات العريضة دائمًا يشبعون الأذن بقراراتهم، وكما أن الجواب يمتع ويشبع، وإن القرار يمتع ويشبع كذلك، مشددًا على أنّ القرار هو أرضية الدخول إلى الجواب:«كانوا يعلمونا أنه من لا قرار له لا جواب له، ولكن نجد أن الصوت الحاد أرضيته في القرار ضيقة جدًا وغير مشبعة بالأذن، فعندما يبدأ فإن البداية تكون من منطقة عالية».

الشيخ عبدالفتاح الطاروطي الطاروطي الشيخ محمد رفعت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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