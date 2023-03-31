1000 سائح يصلون مرسى علم اليوم على متن 6 رحلات طيران

يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات، اليوم الجمعة، 6 رحلات طيران دولية أوروبية مختلفة، تقل على متنها قرابة 1000 سائح من جنسيات مختلفة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لأرض المهبط حتى الفنادق المختلفة.

وتبين من جداول التشغيل، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 6 رحلات طيران، حيث تعد آخر الرحلات التي تصل ضمن الـ119 رحلة التي وصلت خلال الأسبوع بداية من السبت حتى اليوم الجمعة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية لهم عند دخولهم ونقلهم للفنادق.

كما تبين من جداول التشغيل، أن اليوم تصل رحلة من دولة إيطاليا، ورحلة من هولندا، و4 رحلات من المطارات الألمانية المختلفة.