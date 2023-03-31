الجمعة 31 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق وتشميع 81 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسمياً بالغربية

مخالفة مواعيد الغلق
مخالفة مواعيد الغلق

أعلنت محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية إغلاق وتشميع 81 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأشار الدكتور طارق راشد  رحمي محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وشدد الدكتور طارق راشد رحمى المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

إغلاق وتشميع السودان منشأت مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

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بعد الفاصل

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