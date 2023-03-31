إغلاق وتشميع 81 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسمياً بالغربية

أعلنت محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية إغلاق وتشميع 81 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وأشار الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، إلى استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وشدد الدكتور طارق راشد رحمى المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.