عالم أزهري يوضح فضل الدعاء في رمضان

أوضح الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، فضل الدعاء خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذا الشهر هو شهر الخير والبركة والدعاء.

واستشهد “النجار”، خلال لقائه قناة “صدى البلد”، بحديث الرسول محمد صل الله عليه وسلم “للصائم عند فطره دعوة لا ترد” بما يعني أنها أكيدة الاستجابة وأيضًا في حديث آخر للنبي: “ثلاثة لا ترد لهم دعوة منهم الصائم حتى يفطر” يعني بأن الصائم مجاب الدعوة من أذان الفجر حتى يفطر مع أذان المغرب فضلًا عن دعوة أخرى مع الإفطار لا ترد.

وأكد الشيخ عبدالعزيز النجار، رمضان هو شهر الإخلاص والصفاء والنقاء والتوبة والمغفرة والاستغفار والدعاء والقرب من الله والعتق من النيران، هذه الأجواء كلها تجعل الإنسان يُكثر من الدعاء ذلك الشهر الكريم.

وأضاف الشيخ النجار، لذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وضع آية “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ” بين آيات الصيام؛ ليذكرنا بأن ذلك الشهر الكريم الذي شرفه بنزول القرآن، أقرب ما يكون لإجابة الدعاء.