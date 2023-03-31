فاركو يخشى مفاجأت أسوان المتحفز في ختام الأسبوع 22

يحل أسوان ضيفا على فريق فاركو في التاسعة والربع مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز.

فاركو بقيادة طارق العشري يحتل المركز الثامن برصيد 28 نقطة من ستة انتصارات وتسعة تعادلات و6 هزائم وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا ولم يذق الفريق طعم الهزيمة منذ تولى طارق العشري تدريبه حيث قاده في ست مباريات في الدوري جمع منها 14 نقطة بالفوز على المصري والزمالك والبنك الأهلي والمقاولون والتعادل مع حرس الحدود والإسماعيلي وعندما واجه الاتحاد السكندري في بطولة كأس الرابطة انتهت المباراة بالتعادل 2-2 وفاز الاتحاد بركلات الترجيح ويسعى فاركو للفوز والوصول للنقطة 31 ومحاولة الاقتراب من المربع الذهبي.

طارق العشري حذر لاعبيه من الاستهانة بفريق أسوان الذي قدم عروضا جيدة مع مدربه أيمن الرمادي وطالبهم بأداء المباراة بقوة لحصد النقاط.

على الجانب الأخر يحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة من سبعة انتصارات وأربعة تعادلات و10 هزائم وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 26 هدفا وجمع 6 نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على الداخلية وغزل المحلة والهزيمة أمام الاتحاد السكندري والأهلي وفيوتشر ويسعى للعودة بنتيجة إيجابية للبقاء بعيدا عن صراع الهبوط.

أيمن الرمادى طالب لاعبيه بأداء المباراة بقوة وتركيز خاصة أن فاركو تطور مستواه ولم يهزم مع طارق العشري وأصبح يملك أسلحة هجومية لايستهان بها وفي نفس الوقت أكد الرمادي للاعبيه أن الفوز على فاركو يعنى قطع خطوة كبيرو في مشوار البقاء في دوري الأضواء والشهرة .

يدير المباراة الحكم الصاعد أحمد ناصر عباس ويساعده صالح محمد وعمرو جمعة ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا ومحمد نهاد حكم فيديو وأحمد لطفى مساعد حكم فيديو.