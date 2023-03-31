التليفزيون المصرى ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوى

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، اليوم، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة الشيخ أحمد تميم المراغي، ويلقي الخطبة الشيخ الشحات السيد العزازي حول "الصيام وأثره في تربية النفس".

وتقيم وزارة الأوقاف، اليوم، بعد صلاة التراويح احتفالية بمسجد سيدنا عمرو بن العاص، رضي الله عنه وأرضاه، بالقاهرة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن أن موضوع خطبة الجمعة الثانية من رمضان هو "الصيام وأثره في تربية النفس"، من خلال الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية.