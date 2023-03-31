الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

المرور
المرور

شهد اليوم الجمعة، حالة من السيولة والمرورية، في حركة المركبات داخل شوارع وميادين القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظتين على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية.

يأتي ذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للموظفين بالهيئات الحكومية، وبعض القطاعات الخاصة وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة؛ لمتابعة حركة السيارات بالطرق والميادين الكبرى بالقاهرة والجيزة. 

وشهدت الطرق والميادين والمحاور بمحافظة الجيزة سيولة مرورية، خاصة كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

وظهرت سيولة مرورية في الطرق المتجهة من ميدان التحرير إلى شرق القاهرة مدينة نصر وبمحور طريق النصر، وصولًا إلى المنصة، وكذا في شارع عباس العقاد والطيران وميدان الشهيد هشام بركات- رابعة العدوية سابقًا- ومحور المشير محمد حسين طنطاوي وصولًا إلى الطريق الدائري.

شوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم الجمعة الخدمات المرورية اللازمة الاتجاه العكسي الشهيد هشام بركات الطرق والميادين القطاعات الخاصة الطرق السريعة المشير محمد حسين طنطاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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