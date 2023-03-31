الجمعة 31 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مصادر كنسية: البابا تواضروس يترأس قداس شم النسيم في دير الأنبا بيشوي

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بعيد شم النسيم في 17 أبريل 2023، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية صلوات القداس الإلهي في مقر مطرانياتهم صباح يوم عيد شم النسيم.

و قالت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، سيترأس قداس عيد شم النسيم في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب رهبان الدير.

- سِرّ ارتباط عيد شمّ النسيم بعيد القيامة

ومن جهته قال القمص يوحنا نصيف راعي كنيسة السيّدة العذراء بشيكاجو، في دراسة له «حول تحديد موعد عيد القيامة وشمّ النسيم»، يتساءل الكثيرون عن سِرّ ارتباط عيد شمّ النسيم المصري بعيد القيامة المسيحي، وأيضًا يتساءلون عن سبب تغيير موعد العيدين من عام لآخَر، وعلى أي أساس يتمّ تحديد الموعِد، ولماذا يختلف موعد الاحتفال أحيانًا بين الطوائف المسيحيّة المتعدّدة..؟!

وتابع راعي كنيسة السيّدة العذراء بشيكاجو، عيد شمّ النسيم هو عيد مصري قديم، كان أجدادنا المصريون يحتفلون به مع مطلع فصل الربيع، وكلمة "شمّ النسيم" هي كلمة قبطيّة (مصريّة) ولا تعني "استنشاق الهواء الجميل"، بل تعني: "بستان الزروع".. "شوم" تعني: "بستان"، و"نيسيم" تعني: "الزروع"، وحرف "إن" بينهما للربط مثل of بالإنجليزيّة.. فتصير الكلمة "شوم إن نيسيم" بمعنى "بستان الزروع".. وقد تطوّر نطق الكلمة مع الزمن فصارت "شم النسيم" التي يظنّ الكثيرون أنها كلمة عربيّة، مع أنها في الأصل قبطيّة (مصريّة)..

وواصل القمص يوحنا نصيف، بعد انتشار المسيحيّة في مصر في القرن الرابع، واجه المصريون مشكلة في الاحتفال بهذا العيد (شم النسيم) إذ أنه كان يقع دائمًا داخل موسم الصوم الكبير المقدّس الذي يسبق عيد القيامة المجيد، وفترة الصوم تتميَّز بالنسك الشديد والاختلاء والعبادة العميقة، مع الامتناع طبعًا عن جميع الأطعمة التي من أصل حيواني.. فكانت هناك صعوبة خلال فترة الصوم في الاحتفال بعيد الربيع، بما فيه من انطلاق ومرح وفرح ومأكولات لذلك رأى المصريون المسيحيّون وقتها تأجيل الاحتفال بعيد الربيع (شمّ النسيم) إلى ما بعد فترة الصوم، واتفقوا على الاحتفال به في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد والذي يأتي دائمًا يوم أحد، فيكون عيد شمّ النسيم يوم الإثنين التالي له.

احتفال بشم النسيم أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسي أساقفة الكنيسة القبطية أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اسة البابا تواضروس الثاني الاحتفال بشم النسيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يهنئ محمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة بالإمارات

سيولة مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

مصادر كنسية: البابا تواضروس يترأس قداس شم النسيم في دير الأنبا بيشوي

«إفطار المنتصرين».. تعرف على طعام الجنود في رمضان بأول أيام حرب 1973

أخبار فاتتك.. تعليق «الخطيب» بعد الوعكة الصحية الأخيرة.. وتظاهرات حادة تضرب فرنسا

وصفه «بنس» بالفضيحة.. «القاهرة الإخبارية» ترصد تطورات اتهام ترامب (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «1-2»

محمد عبدالناصر

نظرية المؤامرة فى دراما رمضان

محمد المعتصم

الراديو بيضحك فى رمضان

ماجد حبته

تشارلز خارج بريطانيا!

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تنظر الموافقة على تعيين قنصل عام لدى إسطنبول.. الأحد

وزير الخارجية الإسرائيلى: إيران لا تشكل خطرًا علينا فقط

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو