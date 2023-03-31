رئيس اتحاد بنوك مصر: قرار رفع أسعار الفائدة لمواجهة السوق السوداء

أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، أهمية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري حول أسعار الفائدة التي جاءت في ظل ترقب السوق لحركة سعر الصرف، وذلك في اجتماعهـا الخميس، وقرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس ما يعادل 2%.

أسعار الفائدة

وأضاف الأتربي في تصريحات تلفزيوينة، أنّ قرار المركزي لرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس كان متوقعا لوصول معدلات التضخم إلى 41%، لافتا إلى أن رفع الفائدة من شأنه مواجهة ارتفاع معدل التضخم.

وتابع أن الأولوية لدى البنك المركزي هي مواجهة التضخم، لافتا إلى أنّ القرارات الجديدة برفع سعر الفائدة ستؤدي إلى خفض معدلات التضخم وبالتالي انخفاض الأسعار.

وبيّن الأتربي، أنّ رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي لن يؤثر على ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، لأنه يخفض من عملية تداول العملة الأجنبية-الدولار خارج القطاع المصرفي.

السوق السوداء

وأوضح أن قرارات رفع سعر الفائدة تأتي لمواجهة السوق السوداء، وضمان دخول العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لتصل إلى 18.25% لسعر عائد الإيداع لـ الليلة الواحدة وسعر 19.25% لسعر العائد على الإقراض لـ الليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 18.75% وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم 18.75%.